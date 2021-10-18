Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:25
01:35
02:45
Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 18.10.2021 | 17:37
18:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti 18.10.2021 | 17:05
07:36
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 18.10.2021 | 16:49
02:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 18.10.2021 | 16:47
02:18
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 18.10.2021 | 16:46
02:53
Başkan Erdoğan "Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır" 18.10.2021 | 16:02
08:18
07:27
11:10
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 18.10.2021 | 13:51
05:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:21
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
06:29
29:00
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 17.10.2021 | 12:38
08:08
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 17.10.2021 | 11:09
04:04
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 17.10.2021 | 01:25
00:42
Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 16.10.2021 | 23:05
02:26
Son rötuşları yapılan AKM’de ışıkları yakıldı | Video 16.10.2021 | 22:24
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerli savunma sanayiinin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz" dedi. 2005 yılında başlatılan Afrika Açılımı bölge ülkelerle ilişkilerin geliştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, "İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık." ifadelerini kullandı.