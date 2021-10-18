SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın avukatlarından ’Siyasi cinayet’ iddialarıyla ilgili savcılığa başvuru

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili yöneticilerin 'siyasi cinayetler' iddiası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLGİNÇ ÇIKIŞ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir değerlendirmede siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne sürmüş, 'Kaygılıyım' demişti.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, Türkiye'de faili meçhuller döneminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişi ile kapandığını bildirmişti.
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'siyasi cinayetler' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesaptır