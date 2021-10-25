Son Dakika! Başkan Erdoğan: Sömürgecileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz

Afrika'ya pazar değil ortak olarak gören yaklaşımla iş birliği köprüleri kuruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Sömürgecileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Neredeyse her ay 1 ve birkaç Afrikalı misafirimizi ağırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni bir Afrika programı ile güzel iklimi daha da ileriye taşıyacak adımlar atacağız. " dedi.

Son dakika haberi... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar