Son Dakika! Başkan Erdoğan: Sömürgecileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan 4 günlük Afrika turuna da değindi.
"AFRİKA'NIN ÖNEMİ 21. YÜZYILDA DAHA DA ARTACAKTIR"
Diplomatik temsilci sayısının Afrika Kıta'sı genelinde artırıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Afrika'nın önemi 21. yüzyılda daha da artacaktır. Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır." ifadelerini kullandı.
"SÖMÜRGECİLERİ RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Asırlardır sömürülen bir coğrafyada mesafe kat etmenin kolay olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bizi farklı bir yere koyuyorlar. Sömürgecilerin izlerini siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata her alanda görülmektedir. Kıtadaki pek çok bölge ile 500 yıllık geçmişe sahip ilişkilerimizin bulunması işimizi kolaylaştırıyor.
Afrika'ya pazar değil ortak olarak gören yaklaşımla iş birliği köprüleri kuruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Sömürgecileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Neredeyse her ay 1 ve birkaç Afrikalı misafirimizi ağırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni bir Afrika programı ile güzel iklimi daha da ileriye taşıyacak adımlar atacağız. " dedi.Son dakika haberi... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar