Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Kabine toplantısından son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi koronavriüs vaka durumu ve aşılamadaki son durum oldu. Fahiş fiyatlarla mücadele de yine Kabine'nin görüştüğü en önemli konulardan biri oldu. Dış politikada yaşanan gelişmelerin de görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...