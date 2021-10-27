Son dakika: Avaşin’de dev operasyon! Teröristlerin sözde ’Girilemez’ denilen inine girildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

SÖZDE "GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.