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Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:56 Son Güncelleme: 27.10.2021 11:17

Son dakika: Avaşin'de dev operasyon! Teröristlerin sözde 'Girilemez' denilen inine girildi

Son dakika: Avaşin’de dev operasyon! Teröristlerin sözde ’Girilemez’ denilen inine girildi

Son dakika haberine göre Mehmetçik terör örgütü PKK'ya tam anlamıyla nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesi teröristler tarafından sözde 'Girilemez' diye ifade ediliyordu.

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

21 EKİM'DE BAŞLADI!

Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar, özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ!

TRT Haber'e göre özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

SÖZDE "GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

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Son dakika: Avaşin'de dev operasyon! Teröristlerin sözde 'Girilemez' denilen inine girildi
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