Avaşin'de PKK'ya dev operasyon! Teröristlerin sözde 'Girilemez' denilen inine girildi | Video
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Mehmetçik terör örgütü PKK'ya tam anlamıyla nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesi teröristler tarafından sözde 'Girilemez' diye ifade ediliyordu.