Bakü’de Türk rüzgarı! Başkan Erdoğan’dan ’Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’ mesajı

"YENİ İŞBİRLİĞİ YOLLARI GELİŞTİRMEMİZİN ZORUNLULUK OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"



Türk Konseyi ile işbirliği yapmak ve konseye gözlemci olmak isteyen ülkelerin sayısının günden güne çoğaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan: "Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor" | Video



"Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken, diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'de dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Bu amaçla, kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf anlarımızı tespit etme imkanımız oldu. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık. Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Terörizm, düzensiz göç, sınıraşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen suçların arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zemini oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz."