Başkan Erdoğan: "Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.