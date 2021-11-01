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03:19
Başkan Erdoğan: "Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor" | Video 01.11.2021 | 11:20
03:00
03:10
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.11.2021 | 11:11
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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan G-20'de önemli açıklamalar | Video 31.10.2021 | 20:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü | Video 31.10.2021 | 18:53
00:28
00:31
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 31.10.2021 | 18:21
00:07
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı | Video 31.10.2021 | 17:56
05:18
SOLOTÜRK’ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti | Video 31.10.2021 | 17:42
02:57
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi | Video 31.10.2021 | 16:06
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Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi 31.10.2021 | 13:54
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Son dakika! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler 31.10.2021 | 12:22
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.