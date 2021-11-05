Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! İki numaralı sanık Fatih Aydın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın savcılıkta yaklaşık 5 saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ÖN MÜLAKATA BENZER İFADE
Emniyette susma hakkını kullanan ancak ön mülakatta "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" diyen Fatih Aydın'ın savcılıkta da benzer ifadeler kullandığı öğrenildi.
"ÇOK PARA KAZANMAK İÇİN GİTTİM, SORUŞTURMA NEDENİYLE DÖNMEDİM"
Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, sadece şarküteride maaş karşılığı görevi olduğunu belirtti. Yurt dışına çıkma sebebini de anlatan Aydın, işlerin geliştikten sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul ederek "daha çok para kazanmak için gittim" diye açıkladı. Ancak soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini kaydetti.
GETİR-GÖTÜR İŞİ YAPIYORMUŞ
Kendisinin kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını vurgulayan Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın'ın formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini belirtti. Şirkette getir götür nakliye işi yaptığını ve bunu da maaş karşılığı olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Şirkette asıl etkili isimlerin başka şahıslar olduğunu anlatan Aydın'ın bu isimleri savcılığa verdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.Son dakika haberi: Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından... Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi