Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! İki numaralı sanık Fatih Aydın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

"ÇOK PARA KAZANMAK İÇİN GİTTİM, SORUŞTURMA NEDENİYLE DÖNMEDİM"

Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, sadece şarküteride maaş karşılığı görevi olduğunu belirtti. Yurt dışına çıkma sebebini de anlatan Aydın, işlerin geliştikten sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul ederek "daha çok para kazanmak için gittim" diye açıkladı. Ancak soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini kaydetti.