Son dakika haberi: Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından...

"HİLELİ DAVRANIŞLARLA MAĞDURLAR ZARARA UĞRATILDI"

Şüpheli Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sırasında yurt dışına çıktığı kaydedilen sevk yazısında, Aydın'ın Fame Game Software LTD. ŞTİ.' nin ortaklarından olup bu firmanın da diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu belirtildi. Mehmet Aydın'ın ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu söylediği anlatılan yazıda, "Fatih Aydın'ın diğer şüphelilerle birlikte Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağladıkları anlaşıldı" denildi. Daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin ettiği belirtilen yazıda, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği vurgulandı.