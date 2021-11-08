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Giriş Tarihi: 8.11.2021 20:33 Son Güncelleme: 8.11.2021 20:43

Son dakika! Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız

Son dakika! Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan’ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a da tepki gösteren Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın tüm kirli geçmişini ortaya döktü. Türkkan'ın en ağır bedeli ödemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Milletvekilliğinin sona erdirilmesi için bütün siyasi ve hukuki imkanları kullanacağız. Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur." dedi.

Son dakika haberi... Geçen günlerde İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmiş ve toplumda infiale yol açmıştı. Şehit yakınları Türkkan'ın milletvekili sıfatı taşımaması gerektiğini vurgularken, bir an önce gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü. Türkkan'ın skandallarını tekrar hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bingöl'deki edepsizliğin sonuna kadar takipçisi olacağız. (Türkkan'ın) Milletvekilliğinin sona erdirilmesi için bütün siyasi ve hukuki imkanları kullanacağız." dedi.

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"O KUTLU ÇATI ALTINDA DURMAYA HAKKI YOKTUR"

Açıklamalarına devam eden Başkan Erdoğan, "Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız
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