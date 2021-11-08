Son dakika! Başkan Erdoğan küfürbaz Lütfü Türkkan’ın kirli geçmişini ortaya döktü: En ağır bedelleri ödemesi için tüm imkanları kullanacağız

Son dakika haberi... Geçen günlerde İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmiş ve toplumda infiale yol açmıştı. Şehit yakınları Türkkan'ın milletvekili sıfatı taşımaması gerektiğini vurgularken, bir an önce gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında küfürbaz Lütfü Türkkan'ın kirli geçmişini ortaya döktü. Türkkan'ın skandallarını tekrar hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bingöl'deki edepsizliğin sonuna kadar takipçisi olacağız. (Türkkan'ın) Milletvekilliğinin sona erdirilmesi için bütün siyasi ve hukuki imkanları kullanacağız." dedi.

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"O KUTLU ÇATI ALTINDA DURMAYA HAKKI YOKTUR"

Açıklamalarına devam eden Başkan Erdoğan, "Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir." ifadelerini kullandı.

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