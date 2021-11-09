Meral Akşener’in yalanı çöktü! Korucu başkanı dediği kişi özel güvenlik görevlisi çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmış, şehidin ağabeyini planlı bir provokasyona soyunmak ile suçlamıştı. Akşener, daha sonra ise Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o kağıdı okumuştu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi. Akşener'in yaptığı konuşma sonrası İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce'den bir paylaşım geldi. İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" ifadelerini kullanarak, Yener'in korucu olmadığını duyurdu.

AKŞENER'İN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Akşener'in Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener'in koruculukla bir alakası olmadığı ortaya çıktı.

KIZINA DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, ADLİ İŞLEM GÖRMÜŞ

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener'e kürsüdeki sözleri nedeniyle sert tepki gösterdi.

İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…" girişi ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri kullanılarak!

Daha ne kadar şaşıracağız?

AKŞENER, KORUCU DERNEĞİNİN BAŞKANI OLARAK LANSE ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Bingöl ziyaretinde kendisine Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in bir not verdiğini söyledi.

Akşener, kürsüden korucuların özlük hakları talebi olarak bazı maddeleri okudu ve hükümeti hedef aldı.

Akşener, şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'a da sahip çıkmış, şehit ağabeyini provokasyona soyunmak ile suçlamıştı.

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