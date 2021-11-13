CHP TÜRKKAN'A KALKAN OLDU

Vatandaşlar şehit ailesine yapılan saygısızlığın hesasbının sorulması için tepki yağdırırken, İYİ Parti Türkkan'ı yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden alabildi. İhraç kararı veremeyen İYİ Parti'ye vatandaşlar ateş püskürürken, Türkkan'a CHP sahip çıktı. İlk olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. "sözleri ile Türkkan'ı desteklemişti. Ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tepki çekecek açıklamalar geldi.

CHP'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a destek, küfürbaz vekili savunan Meral Akşener'e övgü!

"AYIP DEĞİL Mİ?"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katıldığı bir programda 'Ne Lütfü Türkkan'ın kellesini isteyip duruyorlar ya... Ayıp değil mi? Neyse suçu, varsa davasını açar." sözleri ile savundu. Erdoğdu ayrıca 'Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. Liderlik gösterdi. Dava arkadaşına sahip çıktı." ifadeleri ile Akşener'e övgüler yağdırdı.