15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde





CHP'li milletvekillerinin imzasıyla 15 Temmuz'da meydana inen insanlar için soru önergesi verildiğine değinen 15 Temmuz gazisi, 'Yaralanan insanlar mahkemelere verildi. Bu karar Anayasa Mahkemesinden döndü. Sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile bizlere "yargılanamaz' diye bir yazı çıktı. Bu vatan evlatları, iktidar olursanız sizin hükümetinizde hangi pozisyonda olacak?' sorusunu yöneltti. Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, 'Bizi asacaklar herhalde' diyerek tepki gösterdi.

15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video

"KİM ŞEHİTSE, KİM GAZİYSE ONUN YANINDAYIM"

Kılıçdaroğlu ise "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bütün ailelere bir hafta içinde verileceğini defalarca söyledim" cevabını verdi.