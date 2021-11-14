15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir grup 15 Temmuz gazisi, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirterek tepki gösterdi.