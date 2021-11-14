Başkan Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programına katıldı.

Başkan Erdoğan düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, gönül adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir. Memur-Sen demokrasiye yaptığı katkıların yanı sıra toplu iş sözleşmelerine de yön veriyor.

Memur-Sen ülkemizi milletimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu bir tavır takındı.

Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak.

Milletimizin desteğiyle başlattığımız demokrasi mücadelemizi işte böyle bir zeminde yürüttük.

Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.

1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyar Avro'ya yapıldı. Burası Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Burası 12 yıl sonra milletimize kalacak. Birçok yatırımları bu şekilde yaptık.