Son Dakika: Başkan Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında açıklamalarda bulundu. Her fırsatta kamu görevlilerini tehdit eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini işaret eden Başkan Erdoğan; "Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak." ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...