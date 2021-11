MHP Lideri Devlet Bahçeli: 2023 Cumhur İttifak’ı olarak zafer yılımız olacaktır!

2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAKTIR

Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır.

Cumhur İttifakı olarak atacağımız her adım daha adil daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanmıştır. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur ittifakı geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür.

CUMHURBAŞKANIMIZLA ARAMIZDA GERGİNLİK DEĞİL GÜVEN VAR

Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da ortağız. Cumhur İttifakı Türk Milletinin gücüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, güven vardır. Gerisi laf-ı güzahtır.

Bu sistemin meşruyet temeli yüzde 50 +1'dir. Yüzde 50 +1' sistemini eleştirilenleri makul görmemiz mümkün değildir. Sayın Cemil Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mı? Varsa söyleyin de bilelim niyetinizi görelim. FETÖ'cü Fehmi Koru ile aynı şeyleri söylüyorsunuz.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

Başak Cengiz hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist tarafından canına kıyılmıştır. Bu aşamada her cümle anlamsız, her cümle faydasızdır. Artık konuşma zamanı değil gereğini yapma zamanıdır. Bu barbar akının önüne geçmek zorundayız. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, kulağımızın üstüne yatamayız. kadın cinayetleri iç barış, huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir.