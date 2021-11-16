MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Anketlere sert tepki gösteren Bahçeli: "Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır." ifadelerini kullandı. Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Devlet Bahçeli, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in babasıyla görüştüğünü belirterek, ona verdiği sözü de aktardı. İşte Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan detaylar...