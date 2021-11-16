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OTOMATİK OYNAT
46:24
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
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Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
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Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
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Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 13.11.2021 | 17:56
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PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
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03:21
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama... 13.11.2021 | 13:56
00:55
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
01:30
Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
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Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
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Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Anketlere sert tepki gösteren Bahçeli: "Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır." ifadelerini kullandı. Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Devlet Bahçeli, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in babasıyla görüştüğünü belirterek, ona verdiği sözü de aktardı. İşte Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan detaylar...