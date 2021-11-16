Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Yazar Doğan Hızlan, Sezai Karakoç’u yad etti: Türk şiirinde yeni ufuklar açtı

Yazar Doğan Hızlan

"TÜRK ŞİİRİNDEKİ AKIMLARA İLHAM OLMUŞTUR"

Yazar Doğan Hızlan ise sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel tanımıyla Sezai Karakoç, Türk şiirine damga vurmuş isimlerden biri. Yalnız şiiriyle değil düşünceleriyle de… Çünkü iyi bir şairin düşünceleri siyasal görüşü, dünyayı kavrayış şekli vardır. Şairlerde onları savunurlar ve taraftar bulmak isterler. Ama bunun birinci yolu sadece ideolojinin, inancın güçlülüğü değil. İyi bir şiirle sunulmasıdır. Sezai Karakoç bunu başarmış biridir. Ayrıca çeşitli alanlarda yazdığı şiirlerde, Türk şiirindeki akımlara, başta İkinci Yeni olmak üzere hem ilham olmuştur hem de o hareketi anlamak içinde onun şiirlerine bakmak gerekir. Çünkü Sezai Karakoç gibi şairler, bir takım şeyleri sadece bir meseleye, bir inanca indirgemezler. Uhrevi vardır, dünyevi vardır. Elbette bir siyasi görüşü vardır. Bunun anlaşılması taraftar bulması olağandır. Ama bütün bunların içinde hiçbir zaman uygulama için taviz vermezler. Sezai Karakoç'u da öyle düşünmek gerekir. Sezai Karakoç için çok yazı yazdım. Birçok şiirini inceledim. Ve şair şöyle bir şey; şimdi yeniden Sezai Karakoç okumaya başlıyorum. İyi bir şair böyle olmalıdır. Çünkü, ne olursa olsun zamana direnmek de bir ustalıktır."

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