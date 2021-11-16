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Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:38 Son Güncelleme: 16.11.2021 12:49

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Can Göktuğ Boz isimli şahıs tarafından tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in ailesine ziyarete gitti. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.

TELEFONLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Merhume Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü. Başkan Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." demişti.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuşmuştu.

EMİNE ERDOĞAN DA EŞLİK EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyaretinde kendisine eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
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