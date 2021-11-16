Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kendisine Emine Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyarette özel anlar yaşandı. Başak'ın fotoğraf albümüne bakan Erdoğan çifti anne ve babayla ayrı ayrı konuşarak acısını paylaştı. Emine Erdoğan'ın Başak Cengiz'in fotoğraflarına baktığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.