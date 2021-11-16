Video Haber Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

16.11.2021 | 13:32

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Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti 02:02
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 16.11.2021 | 13:32
Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti | Video 02:58
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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kendisine Emine Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyarette özel anlar yaşandı. Başak'ın fotoğraf albümüne bakan Erdoğan çifti anne ve babayla ayrı ayrı konuşarak acısını paylaştı. Emine Erdoğan'ın Başak Cengiz'in fotoğraflarına baktığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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