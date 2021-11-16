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02:02
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 16.11.2021 | 13:32
02:58
02:22
Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu 16.11.2021 | 10:07
02:43
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01:01
Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 15.11.2021 | 15:36
03:14
Engin Ardıç | Doktor Kemal Bey 15.11.2021 | 13:03
02:38
Mehmet Barlas | Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 15.11.2021 | 12:57
02:47
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor 15.11.2021 | 11:06
01:38
04:30
Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı | Video 15.11.2021 | 01:21
01:29
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video 15.11.2021 | 00:17
01:01:07
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Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video 14.11.2021 | 20:16
04:37
15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video 14.11.2021 | 18:12
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kendisine Emine Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyarette özel anlar yaşandı. Başak'ın fotoğraf albümüne bakan Erdoğan çifti anne ve babayla ayrı ayrı konuşarak acısını paylaştı. Emine Erdoğan'ın Başak Cengiz'in fotoğraflarına baktığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.