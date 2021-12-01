CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül

Sevigen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz mücadelelerle kurduk bu partiyi. Şimdi bu partiyi kuranlardan teker teker temizleyeceğim. Erken seçim diye tutturuyor şimdi. Ama bizim kurultay günümüz geldi kurultay yapmak zorundayız. Şimdi kurultay erteliyor. Niye erteliyorsun. Önce kendinden olmayan ilçeleri görevden aldı. Şimdi illere başladı. Elazığ'da kongreye girecek 57 tane seçilmiş il delegesini ve il başkan adayı olmak isteyen arkadaşımızı görevden aldı. İlla da kendi dediği kazansın diye. Deniz Bey bizi hep engellemiştir, susun parti zarar görmesin diye. Biz partimizi seviyoruz ama bu yönetime karşıyız. Bu yönetim partiyi şekillendirdi. Sen kimden temizliyorsun partiyi.

"HEP BAŞARISIZ"

Libya ile yapılan anlaşmaya nasıl karşı çıkarsın sen. Milleti korkutmuşlar. Beni birisi aradı. Sayın Bakan ben bugün gittim ilçeye istifamı verdim. İnsanlar Mehmet Sevigen'i ihraç eden partide kalmam diyor. Verdiğim hizmetten dolayı utanıyorlar. Biz kurduk bu partiyi, bizim sayemizde oturuyorsunuz. Partiye çöktüler bunu kurtarmamız lazım. Kurtaramazsak böyle gider. İsim vermeyeceğim bizim 2 belediyemizde CHP'liler İYİ Parti ve HDP'lilerden daha gerideler. Bıraktığımız zaman 28'di oyumuz. Şimdi parti 17 ile 22 arasında gidip geliyor. İYİ Parti büyüyor diğer partiler büyüyor. Hep başarısız.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: Kemal Bey aday olmayacak. Kemal Bey’in adayı Abdullah Gül | Video

"ATATÜRK'ÜN MEZARI İLE UĞRAŞAN CİHANGİR İSLAM'I DAVUL ZURNAYLA PARTİYE ALDI"

Atatürk'e kefere diyen adam partinin en ön safında. Atatürk'ün mezarı ile uğraşan Cihangir İslam'ı davul zurnayla partiye alınıyor. Milletvekili arkadaşlarla toplantı yaptık geçen gün şimdi Anadolu'ya çıkacağız. Bunların yaptıkları yanlışlıkları anlatacağız.

"KEMAL BEY'İN KAFASINDA ABDULLAH GÜL VAR"

Kemal Bey seçildikten sonra 157 tane Merkez Kurulu Yürütme üyesini değiştirdi. Seçilmiş insanları değiştiriyor. Ama kurultaydan çizik yiyen arkadaşları getirdi. Grup Başkanvekilleri CHP tarihinde ilk defa atamayla yapıldı. Beni tehdit etmeye başladılar. Biri aradı Kemal Bey'in akrabasıyım sen Kemal Bey'i nasıl eleştirirsin diye küfretti. Biz olmasaydık onlar o partide oturamazdı, o belediyeleri alamazlardı. Biz bütün bu yanlışlıkları anlatacağız. Ben Kemal Bey'in aday olacağını tahmin etmiyorum. Belediye Başkanlarımızın da önünü kesiyor. Bir Ankara, İstanbul Belediyesi mi önemli, cumhurbaşkanlığı mı? Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül var."

Son dakika: CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim