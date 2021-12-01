Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: Kemal Bey aday olmayacak. Kemal Bey’in adayı Abdullah Gül | Video

A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' adlı programın bugünkü konuklarından biri CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen oldu. Programda önemli açıklamalara yer veren Sevigen, "İnsan utanır biraz. Biz Kemal Bey’e ne yaptık. Biz Kemal Bey’i sokaktan, aldık siyasetten uzaktı. Demokratik Sol Parti’ye geldi o zaman Rahşan Hanım kabul etmedi." dedi. Açıklamalarına devam eden Sevigen, "Kemal Bey geldikten sonra partinin demokratlığını kaybetti. Kemal Bey geldiği zaman demedi mi herkes beni eleştirebilir. Şimdi Kemal Bey’i kimse eleştiremiyor. Herkeste korku olmuş, korku imparatorluğu olmuş genel merkezde kimse ağzını açamıyor." dedi. Yukarıdan talimat geldiğini ve 'Genel Başkan eleştirilemez' denilerek partiden ihraç edildiğini aktaran Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının önünü kestiğini ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü düşündüğünü ifade etti.