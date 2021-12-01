SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan dolar kuru, faiz, enflasyon ve büyüme mesajı: Bu yoldan geri dönmeyeceğiz...

"HER MÜCADELEYİ KAZANDIK"

Bir dönem karşımıza vesayeti çıkardılar. Bir dönem önümüze terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainler ile saldırıya geçtiler. Her mücadeleyi kazandık.

"BU YOLDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Tayyip Erdoğan ne dedi ise bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı kafasınız. İstiyorlar ki, ülke yansın, bitsin, mahvolsun. Kendileri hiçbir şey yapmadan iktidara gelsinler. İstiyorlar ki, bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın başkalarının aklı ve çıkarı ile hareket etsin. Biz bu kifayetsiz mühterislere çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisi ve üretim düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da dönmeyeceğiz. Türkiye artık yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti.

KUR DEĞERLENDİRMESİ

Kur fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları yakından izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dalgalanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat artışının mantıklı bir izahının olmadığını görüyoruz.

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ

Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz.

Yüksek faiz sisteminde devam etseydik, bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hedeflerinden uzak kalmasına izin verecektik.

Şu anda tüm sektörlerle yeni yatırımlarla, makinelerle, kesintisiz kapasite büyütme çabasındayız.