Son dakika! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi "Bugüne kadar olmuşun çok fazlası..."
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede, "Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye artık yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. Yüksek faiz sisteminde devam etseydik, bu büyüme rakamlarını göremeyecektik." dedi. Erdoğan, stokçuluk yapanlara ve fahiş fiyat uygulayanlara da ateş püskürdü, "Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Ticaret Bakanlığı ile bunların üzerine üzerine gideceğiz." diye konuştu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili de bir müjde verdi.