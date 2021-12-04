İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar

VATANDAŞ SORU SORMAK İSTERKEN GERGİNLİK YAŞANDI

O sırada ise partililer ile vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Vatandaş Akşener'e eleştirilerini iletirken, Akşener o sırada, "Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Sen haklısın tamam" deyip konuşmak istemedi. Akşener'in bu tavrından sonra araya giren partililer şahsı alandan uzaklaştırmaya çalıştı.