Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
Giriş Tarihi: 4.12.2021 22:49 Son Güncelleme: 4.12.2021 23:03

İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar

İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar

İYİ Parti mitinglerinde alıştığımız görüntülere bir yenisi daha eklendi. Birçok ilde ve ilçede vatandaşları tehdit edip darbeden İYİ Parti zihniyeti Amasya'da da kendisini gösterdi. Bir vatandaş mitinginden ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözleri hatırlatarak soru sormak istedi. Vatandaş partililer tarafından yaka paça alandan uzaklaştırılırken, bir partili şahsa 'Yalancı' diyerek parmak salladı. Başka bir partili ise vatandaşa karşı tehditkar bir tutum sergileyerek, "Ben cevap vereyim ister misin?" dedi.

Programı kapsamında Amasya'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada miting düzenledi. Mitingin ardından bir vatandaş Akşener'in yanına giderek kendisine soru sormak istediğini ifade etti.

VATANDAŞ SORU SORMAK İSTERKEN GERGİNLİK YAŞANDI

O sırada ise partililer ile vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Vatandaş Akşener'e eleştirilerini iletirken, Akşener o sırada, "Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Sen haklısın tamam" deyip konuşmak istemedi. Akşener'in bu tavrından sonra araya giren partililer şahsı alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

YAKA PAÇA UZAKLAŞTIRDILAR

Partililer şahsı yaka paça bölgeden uzaklaştırırken, o sırada mağdur şahıs, "Ben bir soru sordum ancak cevap alamadım" ifadesini kullandı.

İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar | Video

VATANDAŞI TEHDİT ETTİ

Şahsın bu sözlerinden sonra olayın yaşandığı bölgede bulunan bir partili ise tehditkar tavırlarla, "Ben cevap vereyim ister misin?" dedi ve vatandaşı yaka paça uzaklaştırmaya devam etti.

"SORUMU TAMAMLAMAMA İZİN VERMEDİLER"

Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan şahıs, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

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İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
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