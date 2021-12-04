İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar

Programı kapsamında Amasya'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada miting düzenledi. Mitingin ardından bir vatandaş Akşener'in yanına giderek kendisine soru sormak istediğini ifade etti.
VATANDAŞ SORU SORMAK İSTERKEN GERGİNLİK YAŞANDI
O sırada ise partililer ile vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Vatandaş Akşener'e eleştirilerini iletirken, Akşener o sırada, "Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Sen haklısın tamam" deyip konuşmak istemedi. Akşener'in bu tavrından sonra araya giren partililer şahsı alandan uzaklaştırmaya çalıştı.
YAKA PAÇA UZAKLAŞTIRDILAR
Partililer şahsı yaka paça bölgeden uzaklaştırırken, o sırada mağdur şahıs, "Ben bir soru sordum ancak cevap alamadım" ifadesini kullandı.
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VATANDAŞI TEHDİT ETTİ
Şahsın bu sözlerinden sonra olayın yaşandığı bölgede bulunan bir partili ise tehditkar tavırlarla, "Ben cevap vereyim ister misin?" dedi ve vatandaşı yaka paça uzaklaştırmaya devam etti.
"SORUMU TAMAMLAMAMA İZİN VERMEDİLER"
Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan şahıs, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.