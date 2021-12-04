İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar | Video
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İYİ Parti mitinglerinde alıştığımız görüntülere bir yenisi daha eklendi. Birçok ilde ve ilçede vatandaşları tehdit edip darbeden İYİ Parti zihniyeti Amasya'da da kendisini gösterdi. Bir vatandaş mitinginden ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözleri hatırlatıldı. Vatandaş partililer tarafından yaka paça alandan uzaklaştırılırken, bir partili şahsa 'Yalancı' diyerek parmak salladı. Başka bir partili ise vatandaşa karşı tehditkar bir tutum sergileyerek, "Ben cevap vereyim ister misin?" dedi.