Bakan Kasapoğlu muhalefete sert çıktı: ‘’Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın, online olun’’

''LÜTFEN BU GÜZELİM TABLOYU KİMSE KARARTMASIN''

''Anneler babalar ilk kez evlerinden ayrılan kızlarını, oğullarını bizim yurtlarımıza emanet ediyor ve biz de onlara gözümüzün ışığı gibi bakıyorsak, eleştiriyi değil takdiri hak ediyoruz demektir'' diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kaldı ki binlerce memurumuz, çalışanımız gece gündüz bu hizmetleri veriyor. Bu ülke, devlet ve toplum olarak, kamu idaresi ve sivil toplum örgütleriyle, yurtlarıyla, burslarıyla, üniversiteleriyle bütün evlatlarına sahip çıkıyor. Lütfen bu güzelim tabloyu kimse karartmasın. Gençlerimiz, hepimizin en büyük umudu, onlar en önemli varlığımız. Bu nedenle 'gençlerin bütçesi gençlerde' diyerek, bütçemizi oluştururken onlara danıştık. Onların katkılarıyla oluşturduğumuz bütçemize de 'Katılımcı Gençlik Bütçesi' adını verdik. 2022'deki faaliyetlerimizin alt kırımlarını, ağırlığı hangi projelere vereceğimizi gençlerle birlikte onlara sorarak belirledik. Yıl boyunca da uygulamalarımızın odağına onların fikir, öneri ve taleplerini alacağız. Süreçlerde gençlerin katılımını en ön plana koyarak, karar alma mekanizmalarında onların etkinliğini artıracağız. Bizim gençlerimizi güçlendirmekten başka bir gayemiz yok. 2022 yılı, her zaman olduğu gibi yine dijitalleşme hamlemizin sürdüğü, projeler ve desteklerin çoğaldığı, sportif başarıların arttığı, önceki sene temelleri atılıp yapımına başlanan eserlerimizin tamamlandığı, açılışlarını gerçekleştirdiğimiz, gençlerle ve sporcularla bir araya gelmeye devam ettiğimiz bir yıl olacak.''

''GENÇLERE VERDİĞİNİZ DEĞERİ DİYARBAKIR ANNELERİNİN GÖZYAŞINDA ARAMANIZDA TAVSİYE EDERİM''

Bakan Kasapoğlu, bütçe görüşmelerinde söz alarak hükümeti ''milletin iradesini yok saymakla'' suçlayan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'a da sert tepki gösterdi. 22 yaşında milletvekili seçilen Dersim Dağ'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürmesi sayesinde parlamentoya girdiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

''Az önce 25 yaşında bir HDP milletvekilini dinledik. Kendisi milletvekili seçildiğinde 22 yaşındaymış Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Bir de bizi milletin iradesini yok saymakla suçluyor. Bakın, şuna bakın. 18 yaşında gençlere seçme ve seçilme hakkı vermek milletin iradesini yok saymak mıdır? Bu, milletin iradesini baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, değer vermektir. Ben, gençlere verdiğiniz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşında aramanızda tavsiye ederim. Dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim.''