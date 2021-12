Bakan Kasapoğlu muhalefete sert çıktı: ‘’Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın, online olun’’

CHP'YE 'BURS' ELEŞTİRİSİ

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'deki kadar güçlü bir burs altyapısının, dünyanın başka hiç bir ülkesinde olmadığını, üniversite harçlarını Ak Parti iktidarının kaldırdığını ifade ederek, ''Ondan da mı haberiniz yok? İstanbul'da bursları Cumhurbaşkanımız başlattı. CHP, bursları Anayasa Mahkemesi'ne götürerek kestirdi. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Ama işte o Cumhurbaşkanı iktidara geldiğinde dünyanın en güçlü burs alt yapı sistemini kurdu. Şu an itibariyle 650 TL veriyoruz. Onu da yükselteceğiz. Gençlerimiz için her şey feda olsun. Onlar için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız.'' Diye konuştu.



''MUHALEFET, TÜRKİYE'YE MUHALEFET DEĞİLDİR''

Hükümet olarak umudu, sevinci büyütme derdinde olduklarını vurgulayarak, muhalefet partilerini bu çabalarına ortak olmaya çağıran Bakan Kasapoğlu, ''Biz ekmeğimizi, aşımızı paylaşma derdindeyiz. Her gün milyonlarca gencimizin yüzünü güldürebildiğimiz için şükrediyoruz. Yüz binlerce gencimize yurt imkanını sağladık. Gençlerin yatağını, yastığını, yorganını, nevresimini, yemeğini, ısınmasını dert edindik, bu bizim meselemiz'' şeklinde konuştu.

Muhalefet etmenin, hakikate muhalefet etmek anlamına gelmediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, ''Bir fikirle, bir teklifle muhalefet edilir; çamurla, iftirayla, nefret diliyle değil. Güneşe çamur atarak, sabah akşam 'Bugün Cumhurbaşkanına, kadrolarına nasıl hakaret etsem' diye düşünmek bir muhalefet modeli olamaz. Böyle bir ruh haliyle ayakta kalamaz insan'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin iradesiyle, tercihiyle, oyuyla o makama geldiğini hatırlatarak, ''Bütün emperyalist güçlere karşı Türkiye'nin hukukunu aslanlar gibi savunuyor. Türkiye'nin başını önüne eğdirmeyen bir lidere politik olarak karşı olmak kimseyi körleştirmemeli. Tekraren söylüyorum, muhalefet Türkiye'ye muhalefet değildir. Muhalefet meşru, saygın, demokratik bir katılım hakkıdır. Gelin Türkiye'de yolunda giden, milyonların faydalandığı hizmetleri, eserleri alkışlayın. Elbette eleştiri kurumu işlesin, elbette alkışlamak zorunda değilsiniz ama iyi olana iyi diyelim, iyiye kötü demeyelim'' ifadelerini kullandı.