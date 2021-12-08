Bakan Kasapoğlu muhalefete sert çıktı: ‘’Bu çevrimdışı muhalefet zihniyetini bir kenara bırakın, online olun’’
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefet partilerini ayrıştırıcı bir dil kullanmaktan vazgeçmeye çağırarak, ‘’Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz. Siz inkar edersiniz, biz ihya ederiz. Siz tahrip edersiniz, biz inşa ederiz. Çağrımız şu; gelin bu offline zihniyetten vazgeçin. Gelin online olun, çevrimiçi olun birlikte inşa edelim’’ dedi.