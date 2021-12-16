Son dakika haberi: Akıncı Üssü davasında önemli gelişme! Bir kamyon dolusu dosya gönderildi

Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi... FETÖ'nün darbe girişimi sırasında merkez üssü olarak kullandığı Akıncı Üssü davası 26 Kasım 2020'de karara çıkmıştı. Müşteki ve taraf avukatlarının taleplerinin yer aldığı itiraz dilekçeleri ile dosya 2 bin 163 klasöre ulaştı. Akıncı Üssü darbe girişimi dava dosyası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme kaleminden alınarak bir kamyonla Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edildi. İstinaf incelemesinin ardından dosya, temyiz için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.

100 BİN SAYFA BEYAN



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması bin 198 gün süren dosya kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer almıştı. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edilmişti. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçmişti.

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