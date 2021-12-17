Ünlü orkestra şefi Cem Mansur’dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar

"ÇOK TERBİYESİZCE VE KÜSTAHÇA"

Mansur, İBB yönetiminin kendisine yaşattıklarını 'Çok terbiyesizce ve küstahça' diye nitelerken gece yarısı darbeleriyle kimi isimlerin görevlerinden alındığını belirtti. Mansur, yaşanan sürecin liyakat eksiklikleri ve skandallarla dolu olduğunu söyledi.

Görevine aniden son verilen CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur: "İBB yönetimi Dünya metropolü nasıl yönetilir, bilmiyor"

"YALAN DOLANLA İNSANLARIN ALTINI OYUYORLAR"

Mansur, İBB yönetimi tarafından ikiyüzlülük ve yalan dolanla insanların altının oyulduğunu da sözlerine ekledi.