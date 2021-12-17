Görevine aniden son verilen CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur: "İBB yönetimi Dünya metropolü nasıl yönetilir, bilmiyor"
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, İBB'deki ahbap çavuş ilişkilerini gözler önüne serdi. Mansur, İBB'deki yönetim anlayışının geldiğini noktayı aktarırken "Dünya metrolopolü nasıl yönetilir bilmiyorlar" dedi.