Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ortak yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmeleri gazeteciler, A Haber sunucusu Salih Nayman, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan soruyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TL MEVDUATLAR 23,8 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE ARTTI"

"Öncelikle bu son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın Türk Lirası'na yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Anamuhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alıyorlar.

Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.