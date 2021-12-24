Başkan Erdoğan, Türkiye'nin milli uzay programı hakkında açıklamalarda bulundu | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023’e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.