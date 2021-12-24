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OTOMATİK OYNAT
06:40
Başkan Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız | Video 24.12.2021 | 21:40
01:06
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02:44
Haşmet Babaoğlu | Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak! 24.12.2021 | 15:00
14:34
03:36
Hilal Kaplan | Erdoğan, yabancıları da şaşkına uğrattı 24.12.2021 | 14:31
07:55
Yavuz Donat | Acı ama... Türkiye gerçekleri 24.12.2021 | 14:28
04:28
Mahmut Övür | Galata bankerlerinden günümüze 24.12.2021 | 14:24
01:06
01:31
Mehmet Barlas | Yavaşca'sız bir dünya 24.12.2021 | 14:09
00:32
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti | Video 24.12.2021 | 13:56
01:15
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İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
03:07
Engin Ardıç | Katil Enver’dir 24.12.2021 | 10:47
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023’e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.