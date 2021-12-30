SON DAKİKA: DİAYDER davasında flaş karar! Mahkeme İBB’den bu evrakları istedi...

ANAYASA VE AİHM KARARLARINA UYGUN

Kararda, tutuklama tedbirinin Anayasanın 13. maddesi ile AİHM kararları bağlamında orantılı ve ölçülü olduğu, tutuklama sebep ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik olmadığı, tüm bu nedenlerle bu aşamada sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı kaydedildi.



Mahkeme heyeti, sanıkların toplanmasını istedikleri deliller varsa, bunların nelerden ibaret olduğu, dinlenmesini istedikleri tanıklar varsa ad ve adreslerinin bildirilmesi, sanıkların avukat istekleri olup olmadığının da sorulmasını karara bağladı.