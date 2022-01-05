Mansur Yavaş’ın ulaşım yalanı! ’Zam yapmayacağız’ demişti, ücretsiz aktarmayı bile kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim vaatlerini yerine getirmiyor. Ankara'da ulaşıma yüzde 70 zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi; bazı ringlerde ücretsiz aktarma uygulamasını da kaldırdı. Seçim öncesi; "Asgari ücretlilere 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin, gelin'" diyen Mansur Yavaş, 2.5 lira olan tam bilet ücretinin 4.5 liraya çıkardı. Mansur Yavaş, şimdi de bazı metro ring otobüslerinde uygulanan ücretsiz aktarma uygulamasını sona erdirdi.





ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASI DA SONA ERİYOR



Ankara'da bazı metro ring otobüslerinde uygulanan ücretsiz aktarma dönemi sona eriyor. Yarından itibaren bu metro ringlerini kullanan tüm yolcular yaptıkları aktarmalarda tam veya indirimli olarak transfer ücreti ödeyecek. Sadece 550 numaralı Hacettepe-Beytepe ringinde aktarma ücretsiz olacak. Ankara'da metro bağlantılı bazı istisnai otobüs hatlarında 75 dakika içerisindeki binişlerdeki 'ücretsiz aktarma' uygulaması sona eriyor. Başkent'te sadece 550 hat numarasıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ile Beytepe Metro İstasyonu arasında hizmet veren üniversite ring hattında ücretsiz aktarma uygulaması devam edecek. Metrolardan inip otobüslere binen ya da otobüslerle gelip metroya binen yolcular artık tam veya indirimli olarak aktarma ücreti ödeyecek.



Karar, geçen perşembe günü Ankara'daki yeni ulaşım tarifesini de görüşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda alındı. Toplantıda, 'Üniversite ring hattı olan 550 numaralı hat hariç, istisnai hatlarda uygulanmakta olan ücretsiz transfer uygulamasının kaldırılarak, tüm hatlarda tam ve indirimli transfer uygulamasının yapılması ve tamamlamalı hatların uygulanmasına devam edilmesi' kararlaştırıldı. Yeni kararla birlikte böylece geçmişte metro kullanımını da teşvik etmek amacıyla uygulanmaya başlayan 'ücretsiz aktarma' dönemi de sona ermiş oldu.





TAM 2.25 İNDİRİMLİ 1.25 TL



Örneğin MTA Metro İstasyonu'nda metrodan inip 167 numaralı ring otobüs hattını kullanmak isteyen bir yolcu otobüse artık ücretsiz binemeyecek. Yine örneğin Fatih Metro İstasyonu'nda inerek Sincan merkeze gitmek için 509 numaralı Sincan-Fatih otobüsüne binen bir yolcu otobüse eskiden ücretsiz aktarma ile binebilirken artık bu hattı kullanmak için de ücret ödeyecek. Yarından itibaren tüm hatlarda tam biniş kartıyla aktarma yapan yolcuların kartlarından 2.25 TL, indirimli öğrenci biniş kartıyla aktarma yapan yolcuların kartlarından ise 1.25 TL aktarma ücreti düşecek. Yeni uygulama yarın saban 06.00'dan itibaren başlayacak.



AKTARMA ÜCRETİ ÖDEYENLER KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) otobüs ve metrolara astığı bilgilendirme afişlerinde normalde ulaşımın maliyetinin 6.5 TL olduğunu iddia ederek 4.5 TL'lik yeni ücret ile aradaki farkın belediye bütçesinden karşılandığını duyurmuştu.



ZAMLI TARİFE YARIN BAŞLIYOR



Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü'nün yüzde 38.4'lik teklifi ile UKOME'de kabul edilen yeni zamlı ulaşım tarifesi de yarından itibaren uygulanmaya başlıyor. Yeni zamlı ücretler şöyle:



Tam biniş: 4.5 TL

İndirimli biniş: 2.5 TL

Tek binişlik Ankarakart: 5.5 TL

Öğretmen biniş: 3 TL

Tam aktarma: 2.25 TL

İndirimli aktarma: 1.25 TL

Öğrenci abonman: 75 TL



YAVAŞ: "ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ VERECEĞİM"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu.



"ZAM YAPMAYACAĞIZ"



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. sMansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.

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