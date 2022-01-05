Türkiye 2021’de savunma sanayiinde çağ atladı! Rekor üstüne rekor kırıldı

Türkiye, 2021'de savunma sanayiinde rekorlara imza attı. Sektör yerlilik oranı yüzde 80'lere çıkarken, yıllık 3 milyar dolar ihracat eşiği ilk kez aşılmış oldu.
BİR REKOR DA İHRACATTA GELDİ
Savunma Sanayiinde bir rekor da ihracatta geldi. Türkiye, 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı.
SAVUNMADA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN
Savunmada en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla ABD, Azerbaycan, Katar, BAE ve Fas oldu.
HAVADA, KARADA VE DENİZDE KULLANILACAK SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETİLDİ
2021 yılında, havada, karada ve denizde kullanılacak silah sistemleri üretilerek envantere eklendi. Peki, hangi teknolojik sistemler üretilip envantere katıldı? İşte geçtiğimiz yıl TSK envanterine giren yerli ve milli silahlarımız...