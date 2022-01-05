Türkiye 2021’de savunma sanayiinde çağ atladı! Rekor üstüne rekor kırıldı

BİR REKOR DA İHRACATTA GELDİ

Savunma Sanayiinde bir rekor da ihracatta geldi. Türkiye, 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı.