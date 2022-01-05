Haberler Gündem Haberleri Türkiye 2021'de savunma sanayiinde çağ atladı! Rekor üstüne rekor kırıldı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 18:46 Son Güncelleme: 5.1.2022 19:02

Türkiye 2021'de savunma sanayiinde çağ atladı! Rekor üstüne rekor kırıldı

Türkiye 2021’de savunma sanayiinde çağ atladı! Rekor üstüne rekor kırıldı

2021 yılında çip krizi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde üretim krizi yaşanırken, Türkiye’de yerli savunma sanayii büyük bir atılıma imza attı ve dünyaya adeta damgasını vurdu. Öte yandan, 2021 yılında savunma sanayiinde ihracat 3.2 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı. İşte detaylar...

Türkiye, 2021'de savunma sanayiinde rekorlara imza attı. Sektör yerlilik oranı yüzde 80'lere çıkarken, yıllık 3 milyar dolar ihracat eşiği ilk kez aşılmış oldu.

BİR REKOR DA İHRACATTA GELDİ

Savunma Sanayiinde bir rekor da ihracatta geldi. Türkiye, 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı.

SAVUNMADA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN

Savunmada en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla ABD, Azerbaycan, Katar, BAE ve Fas oldu.

HAVADA, KARADA VE DENİZDE KULLANILACAK SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETİLDİ

2021 yılında, havada, karada ve denizde kullanılacak silah sistemleri üretilerek envantere eklendi. Peki, hangi teknolojik sistemler üretilip envantere katıldı? İşte geçtiğimiz yıl TSK envanterine giren yerli ve milli silahlarımız...

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Türkiye 2021'de savunma sanayiinde çağ atladı! Rekor üstüne rekor kırıldı
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