Türkiye'den savunma sanayiinde büyük atılım! Rekor üstüne rekor kırıldı

2021 yılında çip krizi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde üretim krizi yaşanırken, Türkiye’de yerli savunma sanayii büyük bir atılıma imza attı ve dünyaya adeta damgasını vurdu. Peki, denizde, karada ve havada hangi teknolojik sistemler üretilip envantere katıldı? İşte detaylar...