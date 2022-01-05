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OTOMATİK OYNAT
12:54
Türkiye'den savunma sanayiinde büyük atılım! Rekor üstüne rekor kırıldı 05.01.2022 | 19:30
01:14
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 05.01.2022 | 16:50
06:35
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP zehirli bir dil kullanıyor 05.01.2022 | 15:39
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü 05.01.2022 | 14:10
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Son Dakika Haberi: Akdeniz şiddetli deprem ile sallandı! 05.01.2022 | 06:54
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Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez” 04.01.2022 | 17:31
01:19
Suriye sınırında tedbirler arttırılarak hendekler kazılıyor | Video 04.01.2022 | 16:06
09:20
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Türkiye'nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor | Video 04.01.2022 | 10:39
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PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı? 04.01.2022 | 10:34
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Hava Durumu 04-01-2022 04.01.2022 | 08:00
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Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalar 03.01.2022 | 12:19
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04:04
Türkiye’de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi | Video 03.01.2022 | 09:32
01:30
Hava Durumu 03-01-2022 03.01.2022 | 08:00
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MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı | Video 02.01.2022 | 17:12
2021 yılında çip krizi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde üretim krizi yaşanırken, Türkiye’de yerli savunma sanayii büyük bir atılıma imza attı ve dünyaya adeta damgasını vurdu. Peki, denizde, karada ve havada hangi teknolojik sistemler üretilip envantere katıldı? İşte detaylar...