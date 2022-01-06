Başkan Erdoğan’dan muhalefete ASELSAN ve Tank-Palet fabrikası tepkisi: Yalanlarınızda boğulacaksınız

"YALANLARINIZDA BOĞULACAKSINIZ"

Buradan tüm yalancılara, sahtekarlara sesleniyorum; biz ülkemize ve milletimize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız. İşte buradan bir kez daha ilan ediyorum, savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta- uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz" diye konuştu.

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