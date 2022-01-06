Başkan Erdoğan'dan muhalefete ASELSAN ve Tank-Palet fabrikası tepkisi: Yalanlarınızda boğulacaksınız | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’ın yatırım ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ASELSAN ve Tank-Palet fabrikasına yönelik asılsız iddialarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu yalanların amacının söz konusu savunma sanayi kuruluşlarımızı sahip çıkmak değil, tam tersine ülkemizin savunma sanayi hamlelerini baltalamak olduğunu biliyoruz. Biz ülkemize ve milletimize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız." ifadelerini kullandı.