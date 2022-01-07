CHP’li Tanrıkulu’ndan ’PKK sizi tükürüğüyle boğar’ diyen HDP’li Zeydan’a geçmiş olsun mesajı: Uzun yıllar eziyet çektiniz

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada HDP'nin eski Hakkari vekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.
CHP'Lİ TANRIKULU: UZUN YILLAR EZİYET ÇEKTİNİZ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye kararı sonrası sosyal medyadan Zeydan'a hitaben, "Uzun yıllar eziyet çektiniz. Çok geçmiş olsun" mesajını paylaştı.
DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI ZİYARET
CHP'li Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmişti. Cezaevi çıkışında Demirtaş'ın mesajını paylaşan Kavala, "Boynunun borcunu ödediğini" söylemişti.CHP'li Tanrıkulu'ndan terör tutuklusu dostuna ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum CHP FETÖ'cülere yeşil ışık yaktı: 'Onlarla helalleşeceğiz' Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA'lar PKK’yı vuruyor, ses onlardan çıkıyor