Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendi Üniversitesinin açıkladığı verileri beğenmedi! Turkovac hazımsızlığı

TÜRKİYE DÜNYADA 9 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda da bir adım öne geçen Türkiye, dünyada koronavirüs aşısını geliştiren 9 ülkeden biri oldu.

Türkiye'nin yerli aşısını kullanıma girmesinin ardından Türk Tabipler Birliği, olumsuz açıklamalar yapmaya başladı. Turkovac'ın yeterliliğini sorgulayan Tabipler Birliği'ne destek veren nitelikte açıklamalar Prof. Mehmet Ceyhan'dan da geldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan sonuçlar için Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Daha önce Turkovac için "önümde veri olmadan kimseye yaptırın diyemem" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi'nin açıkladığı verileri beğenmedi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN AÇIKLADIĞI VERİLERİ BEĞENMEDİ:

Hacettepe Üniversitesi, karşılaştırmalı Faz-3 çalışmasının ara sonuçlarında Kovid-19 vaka oranını, CoronaVac aşısında yüzde 8,96, TURKOVAC'da yüzde 4,55 olarak tespit etti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver bir basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Tanrıöver, 1182 gönüllü üzerinde çalışma yaptıklarını kaydederek, "Bu ara analizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunu çok net söyleyebiliriz: Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır. Ancak güvenlik, etkinlik ve İmmünojenitesi çalışmalarının halen devam ettiğini bir kez daha belirtmeliyim" dedi.

MEHMET CEYHAN: BİLİM DÜNYASI İÇİN BİR ANLAM TAŞIMAZ!

Açıklanan verileri yorumlayan Mehmet Ceyhan, "Hiç yoktan iyidir diyelim ama projenin başında 40 bin 800 vakayla çalışacaklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz" ifadeleriyle şaşırttı.

ATEŞ KARA'YI HEDEF ALMIŞTI

Mehmet Ceyhan geçtiğimiz günlerde de Prof. Dr. Ateş Kara'nın Turkovac için yaptığı "Elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. Turkovac'ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil" açıklamasını da hedef almıştı.

CHP ve TTB’den TURKOVAC’ı karalama kampanyası! Yalanların arkası gelmiyor | Video

TTB'NİN SOLÜSYON YALANI:

Yerli aşı Turkovac'ın kullanıma sunulmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi "aşı değil solüsyon" kampanyasını başlatmıştı. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) acil kullanım onayı verdiği Turkovac aşısının Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının olmadığını öne sürmüştü. Bulut, "Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" diye konuştu.

CHP VE HDP'DE BU YALANA DAHİL OLMUŞTU: SIVIDAN FARKI YOK

CHP de bu kampanyaya dahil olmuştu. CHP Milletvekili Murat Emir "Bilimsel olarak şu anda herhangi bir sıvıdan maalesef farkı yok" dedi. HDP milletvekili Züleyha Gülüm ise, TBMM başkanlığına sunduğu soru önergesinde Acil Kullanım Onayı'nın bilimsel özgürlüğü ve yönetsel özerkliği olmayan Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından verilmesinin bilimsel çekincelere yol açacak nitelikte olduğunu öne sürmüştü.

ALMAN BASININDA TURKOVAC HAZIMSIZLIĞI

Her fırsatta Türkiye ile ilgili karalama kampanyası yürüten Alman basını, milli aşımız Turkovac'a da çamur atmaktan geri durmadı. Referansları ise Türk Tabipler Birliği

TTB'NİN YALANLARI



BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın, "Destekleyici aşı olarak Turkovac'ın antikor sayısında çok kısa sürede artış olduğunu" açıklamasını görmezden gelen basın, devlet kurumlarına olan düşmanlığı ile bilinen TTB'nin yalanlarını yaymayı tercih etti. Basın, TTB'ye dayanarak Turkovac'ın etkinliğine dair veri bulunmadığını iddia etti.