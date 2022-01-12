Giriş Tarihi: 12.1.2022 10:21Son Güncelleme: 12.1.2022 10:27
SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldi
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
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SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldi