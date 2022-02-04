Adana Belediyesi’ndeki ’Huzur hakkı’ skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz

Adana'daki Millet İttifakı temsilcilerinin, Adana Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde "yönetim kurulu üyeliği" adı altında maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı. Adana'nın çeşitli ilçelerinde seçimleri kaybeden CHP, İyi Parti, HDP ve Demokrat Partili 14 isme, sadece bir yılda 800 bin lira ödeme yapıldığı ifade edilmişti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Ülke gündemine oturan Adana'daki iştirak maaşları ile ilgili siyasiler, şirket yöneticilerine verilen huzur haklarına eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. "Huzur Hakkı = Yolsuzluk Hakkı" , "Adamlar resmen liyakatin dibini sıyırıyor", "Çok mu yolsuz pardon huzursuz kalmışlar? Devlet malı deniz... lafı literatürden çıkmıştı, tekrar literatüre geçecek gibi!" şeklinde paylaşımlar yapıldı.
EMEKÇİLER İŞTEN ATILDI
Tepkiler şöyle:
Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı:
"İktidara geldiğimizde önceliğimiz liyakat olacak' sözleriyle popülizm yapanlar, yaklaşık 3 yıldır yönettikleri belediye yönetimlerinde liyakatten bağımsız şekilde sadece bağlı bulundukları ittifaka seçim diyeti ödemek adına tüm iştirak şirketlerindeki görevlendirmelerde ve siyasi saiklerle işten attıkları binlerce emekçinin yerine aldıkları işçi kadrolarında savundukları sözde değerlerin aksi istikametinde davrandılar ve davranmaya devam ediyorlar."
ÇELİŞKİYE DÜŞTÜLER
"Derdi devlet, derdi millet olmayan ve sadece kendi siyasi ikballerinin bekası noktasında davrananların, kendi içlerinde dahi çelişkiye düşenlerin, bugünkü ve yarınki akıbetlerinin yansıması Adana Büyükşehir Belediyesi'nde henüz üç yılda vücut bulmuştur. İştiraklerde yaptıkları işte bu atamalar ve görevlendirmeler izah etmeye çalıştığımız mevcut zihniyetin net delili niteliğindedir."
'HAYAL KIRIKLIĞI
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerine atanan liyakatsiz isimlere 'huzur hakkı' adı altında ödenen bu paralar, hemşerilerimizin parasıdır. Adana'nın cebinden çıkan paraların, şehrin kalkınması ve gelişmesi adına hiç bir özelliği ve katkısı olmayan bu kişilere verilmesi doğru değildir. Hemşerilerimize karşı yapılan bu yanlıştan hemen dönülmelidir. Yol ve kavşak düzenlemesi gibi en basit belediye hizmetlerini bile yapamıyor. Namus sözü vermelerine rağmen binlerce işçi kardeşlerimizi kapının önüne koydular. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil."