Adana Belediyesi’ndeki ’Huzur hakkı’ skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz





'HAYAL KIRIKLIĞI

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerine atanan liyakatsiz isimlere 'huzur hakkı' adı altında ödenen bu paralar, hemşerilerimizin parasıdır. Adana'nın cebinden çıkan paraların, şehrin kalkınması ve gelişmesi adına hiç bir özelliği ve katkısı olmayan bu kişilere verilmesi doğru değildir. Hemşerilerimize karşı yapılan bu yanlıştan hemen dönülmelidir. Yol ve kavşak düzenlemesi gibi en basit belediye hizmetlerini bile yapamıyor. Namus sözü vermelerine rağmen binlerce işçi kardeşlerimizi kapının önüne koydular. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil."



