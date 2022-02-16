Oktar’ın kedicikleri hâlâ faaliyette! Siyasi destek isteyip örgütsel doküman bırakmışlar

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında Oktar ile birlikte 14 elebaşının 'örgüt yöneticiliği', 'cinsel saldırı', 'çocuğun cinsel istismarı', 'eziyet' gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırılması ve diğer sanıkların da 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan cezaya mahkum edilmesinin ardından örgüt üyeleri harekete geçti.