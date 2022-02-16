Oktar’ın kedicikleri hâlâ faaliyette! Siyasi destek isteyip örgütsel doküman bırakmışlar

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında Oktar ile birlikte 14 elebaşının 'örgüt yöneticiliği', 'cinsel saldırı', 'çocuğun cinsel istismarı', 'eziyet' gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırılması ve diğer sanıkların da 'örgüt üyeliği' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere birçok suçtan cezaya mahkum edilmesinin ardından örgüt üyeleri harekete geçti.
MHP İLÇE BAŞKANINDAN SİYASİ DESTEK İSTEDİ
Davanın istinaf incelemesi sürerken, örgütün dışarıdaki müritlerinin de boş durmadığı ortaya çıktı. Öyle ki Adnan Oktar'ın 'kediciklerim' dediği kadın müritlerinden ve dava sonucunda 4,5 yıl hapse çarptırılan Serap Akıncıoğlu, 18 Kasım 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de MHP İlçe Başkanlığı'na giderek, siyasi destek istedi.
BAŞKAN TEPKİ GÖSTERİP POLİS ÇAĞIRDI
Suç örgütünü savunan Akıncıoğlu, mağdur olduklarını iddia etti. Cezaevindeki elebaşı Adnan Oktar ve arkadaşlarının mağdur olduğunu öne sürüp yardım istedi. MHP'li ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu ise suç örgütünün propagandasını yapan Akıncıoğlu'na tepki gösterdi. Polis çağırarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kedicik hakkında soruşturma başlatıldı.
HEM ÖVDÜLER, HEM ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VERDİLER
Savcılık sadece Serap Akıncıoğlu değil bir diğer kedicik olarak anılan Saliha Yazaroğlu'nun da MHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı'na giderek, İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'na Adnan Oktar suç örgütüne yönelik övücü nitelikte konuşmalar yaptıklarını belirledi. İkilinin yürütülen hukuki sürece ilişkin ''Adnan Oktar ve Arkadaşlarına Kumpas Yapıldı'' şeklinde yazılarla hukuki süreç aleyhine kamuoyu oluşturmaya yönelik örgütsel doküman mahiyetinde 2 adet kitapçığı bıraktığını da belirledi.
YARGI YETKİSİ İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDA
Örgüt ve üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülüp, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldığını belirten savcılık, atılı suç yönünden yürütülecek soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı yetkisi dahilinde olduğu kaydetti. Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik verilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular SON DAKİKA: Adnan Oktar'dan 13 yaşındaki kıza mide bulandıran istismar! Kabus gibi günleri anlattı: Ne isterse yapacaksın...