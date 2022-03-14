Vatandaş’a bu zulüm niye? SABAH gündeme getirdi, Büyükşehir’e tepkiler çığ gibi geldi

"BU BÖLGE İNSANINA CEZA"

Etimesgut AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman: "Mansur beyin özellikle Etimesgut-Sincan bölgesindeki otobüs güzergahlarına yönelik yapmış olduğu değişiklik sanki bu bölge insanına ceza niteliği taşıyor. Etimesgut'ta yaşayıp her gün işine giden binlerce çalışanımızı, Etimesgut'ta oturan binlerce öğrenci ve genç kardeşlerimizi, yaşlı ve büyüklerimizi, kadınlarımızı, yani her kesimi hem maddi hem de zaman açısından cezalandırıyor. Neden cezalandırıyor? Şimdiye kadar tek vesaitle ulaşılan Kızılay'a, Etimesgutlu hemşehrilerimiz artık iki vesaitle ve daha uzun sürede ulaşmak zorunda bırakılıyor. Daha da ilginci bugün Etimesgut'ta oturan bir hemşehrimizin hastalandığında şehir hastanesine gidebilmesi için öncelikle Etimesgut'tan otobüsle Ümitköy'e aktarma yapıp metroya binip metrodan Tarım Bakanlığı Danıştay Hattı'nda inip, ya 20-25 dakika yürümeden veya tekrar otobüse binmeden hastaneye ulaşamaz hale getirilmiş oluyor. Bu değişiklikle hemşehrilerimizin hem kullanacakları araç sayısı hem ulaşım süreleri hem de ulaşım ücretlerinde zamlı hale geliyor.

Etimesgutlu hemşehrilerimiz gerek işe giderken gerek işten eve dönerken daha da önemlisi hastaneye ulaşımda artık en az 20-25 dakika daha erken evden çıkmak zorunda bırakılıyor, üstelik daha fazla yol ücreti ödenmek durumunda bırakılıyorlar. Kasti olarak yapılmayıp sadece düşüncesizce yapılan bir değişikliktir ve en kısa sürede düzeltilir diye temenni ediyoruz.