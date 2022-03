Vatandaş’a bu zulüm niye? SABAH gündeme getirdi, Büyükşehir’e tepkiler çığ gibi geldi

"ÇÖZÜM SÜBVANSE EDEREK EGO OTOBÜSLERİNİN SAYISINI ARTIRMAK"

AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız: "Bu uygulamanın gerçek maksadını anlamak gerekir. Maksat tasarrufsa bu yöntem doğru değil. Ulaşım dünyanın her yerinde sübvanse edilir. Belediyeye lüzumundan fazla işçi alırsanız, personel yükünü artırırsanız çırpınmaya başlarsınız. Belediyenin hafızasıyla oynarsanız deneyimsiz liyakatsız bürokratlar sizi yönetmeye başlar. Yönetilen yönetici konumuna düşmenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Çözüm; sübvanse ederek EGO otobüslerinin sayısını artırmak. Özel halk otobüslerine ise ilave destekler vermekten geçer. Etimesgut ve Sincan halkının büyük çoğunluğu bu hatları yoğunlukla kullanmaktadır. Çünkü Ulus, Kızılay, bakanlıklar ve şehir hastanesini her gün kullanmaktadır. Dilerim bu uygulamadan bir an önce vazgeçilir, vazgeçilmelidir. Şayet siyasi yaptırım düşüncesiyle yapıldıysa bu yol, yol değil. Bu tür yöntemler her zaman yöneticiyi yıpratır. Öfkeyle kalkan zararla oturur."