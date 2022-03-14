Vatandaş’a bu zulüm niye? SABAH gündeme getirdi, Büyükşehir’e tepkiler çığ gibi geldi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: "Bu düzenleme trafiği rahatlatmak için midir bilmiyorum ama bu vatandaşlarımızda psikolojik bir yorgunluk meydana getirir. Yani bu iş düşünülürken vatandaş ilk önce esas alınması lazımdı. Nüfusu 1 milyon 200 bin üzerinde olan Etimesgut ilçemizin çoğu merkezde kamu ve özel sektörde çalışmakta. Kızılay ve Ulus yönüne gitmek çok pratik olmalı.
Sabah ve akşam işe gidiş dönüşlerinde 2-3 ulaşım aracı değiştirmeleri hem maddi hem manevi olarak hemşehrilerimizi yoracaktır. Yerel yönetimlerin birinci önceliği vatandaşımızın yaşam standartını yukarı taşımaktır aşağı çekmek değildir. Eğer bunu yapamazsak mevcut elde ettiği kazanımlarını yok edersek yerel yönetici olamayız. Tüm ricam Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO yetkililerinin bu kararı tekrar gözden geçirmeleri, hemşehrilerimizin içine düştüğü bu eziyetin sonlandırılmasıdır."
"BU BÖLGE İNSANINA CEZA"
Etimesgut AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman: "Mansur beyin özellikle Etimesgut-Sincan bölgesindeki otobüs güzergahlarına yönelik yapmış olduğu değişiklik sanki bu bölge insanına ceza niteliği taşıyor. Etimesgut'ta yaşayıp her gün işine giden binlerce çalışanımızı, Etimesgut'ta oturan binlerce öğrenci ve genç kardeşlerimizi, yaşlı ve büyüklerimizi, kadınlarımızı, yani her kesimi hem maddi hem de zaman açısından cezalandırıyor. Neden cezalandırıyor? Şimdiye kadar tek vesaitle ulaşılan Kızılay'a, Etimesgutlu hemşehrilerimiz artık iki vesaitle ve daha uzun sürede ulaşmak zorunda bırakılıyor. Daha da ilginci bugün Etimesgut'ta oturan bir hemşehrimizin hastalandığında şehir hastanesine gidebilmesi için öncelikle Etimesgut'tan otobüsle Ümitköy'e aktarma yapıp metroya binip metrodan Tarım Bakanlığı Danıştay Hattı'nda inip, ya 20-25 dakika yürümeden veya tekrar otobüse binmeden hastaneye ulaşamaz hale getirilmiş oluyor. Bu değişiklikle hemşehrilerimizin hem kullanacakları araç sayısı hem ulaşım süreleri hem de ulaşım ücretlerinde zamlı hale geliyor.
Etimesgutlu hemşehrilerimiz gerek işe giderken gerek işten eve dönerken daha da önemlisi hastaneye ulaşımda artık en az 20-25 dakika daha erken evden çıkmak zorunda bırakılıyor, üstelik daha fazla yol ücreti ödenmek durumunda bırakılıyorlar. Kasti olarak yapılmayıp sadece düşüncesizce yapılan bir değişikliktir ve en kısa sürede düzeltilir diye temenni ediyoruz.
"ÇÖZÜM SÜBVANSE EDEREK EGO OTOBÜSLERİNİN SAYISINI ARTIRMAK"
AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız: "Bu uygulamanın gerçek maksadını anlamak gerekir. Maksat tasarrufsa bu yöntem doğru değil. Ulaşım dünyanın her yerinde sübvanse edilir. Belediyeye lüzumundan fazla işçi alırsanız, personel yükünü artırırsanız çırpınmaya başlarsınız. Belediyenin hafızasıyla oynarsanız deneyimsiz liyakatsız bürokratlar sizi yönetmeye başlar. Yönetilen yönetici konumuna düşmenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Çözüm; sübvanse ederek EGO otobüslerinin sayısını artırmak. Özel halk otobüslerine ise ilave destekler vermekten geçer. Etimesgut ve Sincan halkının büyük çoğunluğu bu hatları yoğunlukla kullanmaktadır. Çünkü Ulus, Kızılay, bakanlıklar ve şehir hastanesini her gün kullanmaktadır. Dilerim bu uygulamadan bir an önce vazgeçilir, vazgeçilmelidir. Şayet siyasi yaptırım düşüncesiyle yapıldıysa bu yol, yol değil. Bu tür yöntemler her zaman yöneticiyi yıpratır. Öfkeyle kalkan zararla oturur."
"EGO VE METRO SEFERLERİNİ NEDEN ARTTIRMIYORSUNUZ?"
AK Parti Sincan İlçe Başkanı avukat Soner Arslanargun: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bulunduğu makam şikayet makamı değil, icraat makamıdır. Geçtiğimiz günlerde özel halk otobüslerinin mazot pahalılığı dolayısıyla kontak kapatma eylemlerine karşı Mansur Yavaş'ın hem esnafa hem de vatandaşlarımıza karşı sorumsuzluğunu hayretler içerisinde izlemekteyiz. İş bilmediğiniz gibi, akıl oyunlarınızla kamera karşısına geçip video çekerek sempatik olmuyorsunuz. Sosyal medyada video çekerek halk ile hükümeti karşı karşıya getirme politikanızda tutmaz emin olun. Özel Halk Otobüsleri'nin mazot pahalılığı dolayısıyla kontak kapatacağını söylüyor, vatandaşlarımıza kendi araçlarıyla ulaşım sağlamaları tavsiyesinde bulunuyorsunuz.
Madem pahalılık var her vatandaşımız aracıyla nasıl gitsin? Sayın Mansur Yavaş çözümünüz gerçekten harika. Ulaşım Daire Başkanlığı yöneticilerinizi toplayarak ne yapabiliriz demek yerine kamera karşısına geçip şov yapmak gerçekten çok yaratıcı. Cümlelerinizdeki ve işlerinizdeki tezatlıklarla daha ne kadar algı yapmaya çalışacaksınız merak ediyorum. Ulaşıma zam yapmanın ötesinde; ulaşım hizmetini ve kalitesini arttırmak yerine vatandaşlarımızı aktarmaya mecbur bırakıp, işe, okula, hastaneye gidenlere neden zulüm ediyorsunuz?
Direkt otobüsleri kaldırmanızın sebebi nedir? EGO seferlerini neden arttırmıyorsunuz? Metro seferlerini neden arttırmıyorsunuz? Çözümünüz video çekip vatandaşlara kendi arabanıza binin demek mi? Vatandaşları ekmek kuyruklarında beklettiğiniz gibi otobüs kuyruklarında da mı bekleteceksiniz? Belediye vatandaşa hizmet makamıdır. Bu kadar iş bilmezi bir araya nasıl topladınız? Sosyal belediyecilik anlayışıyla belediye yönettiğini iddia eden Sayın Mansur Yavaş, sosyal belediyecilik kapsamında Sincan'da hangi sosyoekonomik adımları attığını merak ediyoruz. Sosyal belediyeciliği 'sosyal medya belediyeciliği'' olarak yanlış anlamış galiba. Sincanlı hemşehrilerimizi cezalandırmaktan vazgeçin. Sizi Ankara'ya ve Ankaralı hemşehrilerimize eşit ve adil hizmet etmeye davet ediyorum."
"512 KIZILAY HATTIMIZI GERİYE ISTIYORUZ"
Sincan Ertugrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz: "Sincan Ertugrul Gazi Mahallesi sakinleri olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO hattı olan 512 nolu Kızılay direk hattımiz maalesef kaldırılmış olup vatandaşlarımız bu konuda gerçekten mağdur olmuşlardır. Bizler yetersiz olarak düşündüğümüz hattın sefer sayılarinin attırılmasını beklerken Kızılay hattımız Ümitköy'e kadar kısaltılmış ve vatamdaşlarımız Kızılay metro hattı için 2. kez kart basmak zorunda kalmışlardır. Bu da dar gelirli vatandaşlarımız için maddi külfet hâline gelmiştir, insanlarımız daha konforlu bir yolculuk hayal ederken 2 otobüs değiştirmek zorunda kalmışlardır. Hem zaman hem de maddiyat olarak sıkınıtıya girmişlerdir. Mahalle sakinlerimiz Alo 153'ten yüzlerce şikayet dilekçesi oluşturmuş fakat olumlu yanıt alamamışlardır. Bizim isteğimiz 512 Kızılay hattımızı geriye istiyoruz yada Ümitköy aktarmada 2. kez kart basmadan Kızılay metro hattına ücretsiz geçiş yapmaları yada Sincan'dan topladığı Kızılay yolcularını Sincan Fatih'teki metro hattına ücretsiz taşımalarıdır. Bu hattan faydalanan Sincan'da 7 mahallede aynı konuda mağdur olmuşlardır. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilip vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini rica ediyoruz."
NE OLMUŞTU?
Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşımı sona erdirdi. Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyor. Otobüsler metro ringine döndü. Artık 511 ve 512 numaralı ÖHO'lara Sincan'dan, 532 numaralı hatta Elvankent'ten, 541 numaralı hatta Eryaman'dan binen yolcular Ümitköy Metro İstasyonu'na kadar gidecek. 530 numaralı hatta Etimesgut'tan binenlerin de son durağı Kızılay yerine Koru Metro İstasyonu olacak.Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! "Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız"