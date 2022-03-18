SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Tarihe mühür vuran şaheser...

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.