SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Tarihe mühür vuran şaheser...

Çanakkale 1915 Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürecek. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.
ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ AÇILIYOR
Çanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde açılıyor. Düşmanın durdurulduğu, tarihin akışının değiştirildiği yerde tarihe yeni bir mühür vuruldu. Açılış töreninin sarkma olmaması halinde 16.00'da başlayacağı bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA SESLENECEK
Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu ile pekçok siyasi isim katılıyor. Erdoğan törende bir konuşma yapacak ve dünyaya önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın konuşması sonrası tarihi köprü açılacak.
ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek.
"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.