Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında konuştu | Video
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Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915 bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuşacak.